Recupera la GCE motocicleta

RIOVERDE.- Agentes de la Guardia Civil Municipal recuperan una motocicleta en el Ejido de San Marcos, que tenía reporte de robo, el vehículo estaba abandonado en una casa.

La unidad fue encontrada abandonada en la calle Vicente Suárez, en el Ejido de San Marcos, la que había sido hurtada en otro lugar por delincuentes.

Según trascendió, la motocicleta fue utilizada para realizar diversas actividades, por parte de algunas personas, pero luego fue abandonada en este lugar, desconociéndose las causas, quienes la usaban huyeron del lugar, desconociéndose su paradero.

La Unidad fue asegurada y fue puesta a disposición de la Fiscalía, mientras tanto se realizan las investigaciones, para dar con los presuntos responsables, sobre todo tomar a consideración a personas que viven cerca del lugar donde fue abandonada.

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