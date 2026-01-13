Recuperan imagen del Niño Dios que se habían robado

Ciudad Fernández.- El Niño Dios que fuera robado de la parroquia de Santa María de Guadalupe ya fue recuperado, familiares del ladrón la regresaron y ya está en el recinto religioso, será bendecido el próximo sábado.

La imagen del Niño Jesús había sido hurtada el sábado, se percataron en la Parroquia del robo del Niño Dios, por lo que a través de las redes sociales se solicitó el apoyo para recuperarlo.

La imagen fue entregada sin daño alguno, los familiares de quien lo sustrajera se acercaron a la Parroquia, informando que tenían en su poder la imagen, pero que la persona que la había hurtado había huido y desconocían su paradero.

El presbítero acompañado de una comitiva recorrió 5 horas, para llegar hasta el lugar donde tenían la imagen.

Así mismo se dijo el Niño Dios será bendecido este próximo sábado a las 6 de la tarde, como una medida de fervor y que no fue dañada.