Refuerzan operativos contra la tala ilegal

RIOVERDE.- Para prevenir la tala de árboles y la extracción de plantas en peligro de extinción, se refuerzan los operativos en la región.

La dirección de Ecología dio a conocer que está prohibida la quema de basura para limpiar terrenos, porque el fuego se puede salir de control y provocar un incendio de grandes dimensiones, es por ello que se les recomienda que tomen sus precauciones.

Dijo que se están realizando diversos operativos, sobre todo en comunidades, para que no se registren casos de tala de árboles, así como la extracción de plantas en peligro de extinción, es por ello que se pide a la población evite realizar este tipo de prácticas, para evitar multas severas y daño al medio ambiente.