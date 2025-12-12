Regresan las noches templadas de devoción guadalupana a Ciudad Valles

Tras años marcados por la pandemia y el clima frío, la Catedral de Ciudad Valles volvió a llenarse con motivo de las mañanitas a la Virgen de Guadalupe, en una noche templada que permitió retomar una de las tradiciones más arraigadas entre los vallenses.

Como en los mejores años previos, no hubo lluvias ni bajas temperaturas. La celebración se realizó con un clima cercano a los 18 grados, lo que favoreció la asistencia masiva de fieles que acudieron a rendir culto a la Patrona de México.

Al interior de la Catedral, más de mil personas presenciaron el ingreso de autoridades, asociaciones, sindicatos y grupos de laicos, quienes llevaron ofrendas florales a la imagen de la Virgen de Guadalupe, que en Ciudad Valles es una réplica exacta del Ayate que se resguarda en la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México.

La celebración incluyó la participación de mariachis y devotos, quienes entonaron las tradicionales mañanitas durante la misa, la cual se prolongó más allá de las 11 de la noche, en un ambiente de fe y congregación comunitaria.