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Rehabilitan camino Comoca–Axtla

Obra en Axtla beneficiaría a 9 mil habitantes

Por Redacción

Abril 17, 2026 11:20 a.m.
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Rehabilitan camino Comoca–Axtla

El Gobierno del Estado informó el inicio de los trabajos de rehabilitación del camino Comoca–Axtla, en el municipio de Axtla de Terrazas, obra que —de acuerdo con autoridades— beneficiará a más de 9 mil habitantes de 19 localidades de la región Huasteca.

Según lo dado a conocer por la Junta Estatal de Caminos (JEC), la intervención abarca un tramo de poco más de 3 kilómetros, desde el entronque con la carretera federal 85 hasta la cabecera municipal.

El titular de la dependencia, Francisco Reyes Novelo, detalló que los trabajos incluyen bacheo profundo, limpieza de cunetas, construcción de obras de drenaje pluvial, pavimentación y la instalación de señalamiento vial.

De acuerdo con la información oficial, esta vía conecta a la cabecera municipal con diversas comunidades y rutas de la región, por lo que se espera que facilite traslados hacia servicios, actividades comerciales y destinos turísticos.

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