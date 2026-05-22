Rehabilitan pozo de agua El Azahar

CIUDAD FERNÁNDEZ.- Fue rehabilitado el pozo El Azahar con lo cual se ahorrará el 7% de consumo de energía eléctrica además de que aportará 14 litros por segundo a la red general de agua.

La rehabilitación estará beneficiando a 21 mil habitantes, fortaleciendo la operación hidráulica y eléctrica del sistema de agua.

Con la obra se reducirá el 70% de consumo de energía eléctrica, además del beneficio de más agua para la red general, que serán 14 litros por segundo.

Los trabajos de rehabilitación consistieron en la sustitución del equipo de extracción sumergible de 35Hp por un sistema de bombeo con motor marca Lubi de 25 HP, operando a 440 volts y equipado con una bomba sumergible diseñado para mejorar el rendimiento de extracción y disminuir el consumo de energía eléctrica.

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También fueron sustituidas las válvulas y accesorios del tren de descarga, rehabilitación del cableado eléctrico y panel de control.

Una obra que será de gran beneficio para la población y reducirá los riesgos de desabasto del líquido.