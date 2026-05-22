logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Métodos fáciles para comprar crédito de videojuegos sin usar tarjeta de crédito

Fotogalería

Métodos fáciles para comprar crédito de videojuegos sin usar tarjeta de crédito

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Rehabilitan pozo de agua El Azahar

Mejorará el suministro de agua a la red general

Por Carmen Hernández

Mayo 22, 2026 03:00 a.m.
A
Rehabilitan pozo de agua El Azahar

CIUDAD FERNÁNDEZ.- Fue rehabilitado el pozo El Azahar con lo cual se ahorrará el 7% de consumo de energía eléctrica además de que aportará 14 litros por segundo a la red general de agua. 

 La rehabilitación estará beneficiando a 21 mil habitantes, fortaleciendo la operación hidráulica y eléctrica del sistema de agua. 

Con la obra se reducirá el 70% de consumo de energía eléctrica, además del beneficio de más agua para la red general, que serán 14 litros por segundo.  

Los trabajos de rehabilitación consistieron en la sustitución del equipo de extracción sumergible de 35Hp por un sistema de bombeo con motor marca Lubi de 25 HP, operando a 440 volts y equipado con una bomba sumergible diseñado para mejorar el rendimiento de extracción y disminuir el consumo de energía eléctrica. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


También fueron sustituidas las válvulas y accesorios del tren de descarga, rehabilitación del cableado eléctrico y panel de control.

Una obra que será de gran beneficio para la población y reducirá los riesgos de desabasto del líquido.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

El sábado, retiro de Pentecostés
El sábado, retiro de Pentecostés

El sábado, retiro de Pentecostés

SLP

Jesús Vázquez

Embargan a escuela por laudo laboral
Embargan a escuela por laudo laboral

Embargan a escuela por laudo laboral

SLP

Redacción

La institución entregará como pago mobiliario y equipo de la primaria

Vecinas del Carmen 3 bloquean obras de casas del Bienestar
Vecinas del Carmen 3 bloquean obras de casas del Bienestar

Vecinas del Carmen 3 bloquean obras de casas del Bienestar

SLP

Redacción

Exigen modificar proyecto de construcción; está dañando viviendas

Gana estudiante concurso nacional de creatividad
Gana estudiante concurso nacional de creatividad

Gana estudiante concurso nacional de creatividad

SLP

Redacción