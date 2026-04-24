Reinstalan a una maestra y reabren la Técnica 33

RIOVERDE.- Tras 4 días que paterfamilias mantenían tomada la Escuela Telesecundaria 33 de la comunidad de Plazuela por el cese de la maestra Micaela, hoy la docente fue reincorporada a su fuente de trabajo y los padres de familia levantaron el plantón y entregaron la escuela.

El conflicto se generó desde noviembre del año pasado, cuando alumnas provocaron que un compañero cayera y se golpeara la cabeza, por lo que la docente fue destituida, desconociéndose los motivos para hacerla responsable de este acto por parte de los estudiantes.

Los padres de familia tomaron la escuela y ya llevaban 3 días sin clases loas estudiantes.

Este jueves la docente fue citada a las oficinas centrales de la SEGE, en la capital potosina, donde se instaló una mesa de diálogo, la cual estuvo encabezada por el titular de la SEGE, Juan Carlos Torres.

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Tras varias horas de diálogo, se dio a conocer la marcha atrás del cese de la docente y además el pago de su salario de manera normal.

Luego del acuerdo, las instalaciones de la institución educativa fueron abiertas.

Los vehículos que estaban listos para bloquear la carretera, fueron retirados.

Se dio a conocer que este día se reanudaron las clases.

Los padres de familia agradecieron a la población en general el apoyo para la maestra y que se echara atrás su cese.