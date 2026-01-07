Reparten mega rosca de Reyes en la plaza

MATEHUALA.- En la Plaza Juárez a un costado de la Catedral de Matehuala se colocó una mega rosca de Reyes para ser repartida a los habitantes, la cual fue completamente gratuita, la idea fue solo compartir esta deliciosa tradición.

Cabe hacer mención que la mega rosca de Reyes medía 40 metros; éste es un evento organizado por la administración municipal actual, también contaron con la presencia del rector de Catedral Gustavo Tapia, y la reina y princesa de Matehuala.

La mega rosca también contaba con el tradicional monito, por lo que a algunas personas les salió y de acuerdo a la tradición a los que les salga el monito tienen que hacer el atole y los tamales para la celebración del Día de la Candelaria.

La rosca de Reyes se colocó en la calle Constitución; para este gran evento se contó con el apoyo de las autoridades policiacas y de auxilio, que estuvieron al pendiente por si alguna persona llegaba a desmayar brindarle los primeros auxilios; afortunadamente se tuvo saldo blanco en esta actividad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí