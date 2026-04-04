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Repuntan las ventas en el Mercado Colón

Por Carmen Hernández

Abril 04, 2026 03:00 a.m.
A
Repuntan las ventas en el Mercado Colón

RIOVERDE.- Repuntan las ventas en el Mercado Cristóbal Colón con la temporada de Semana Santa ya que turistas acuden a realizar compras y lo que más se llevan son dulces típicos de la región y otro tipo de recuerditos. 

Locatarios dieron a conocer que por fortuna han tenido una gran afluencia de turistas de diversas partes del país, lo que les está mejorando sus ingresos.  

Señalaron que turistas acuden a comprar los surtidos, menudo y gorditas en el comedor del Mercado. 

También consumen dulces típicos de la región como chancaquillas, dulce de camote y también las gorditas de horno, quedando complacidos por el sabor de los productos. 

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Mencionaron que las ventas se han incrementado por lo que tienen la confianza que continuarán hasta que concluya el periodo vacacional, siendo una buena temporada para ellos.

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