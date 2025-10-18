logo pulso
Estado

Resume Gobierno estatal daños por inundaciones

Hubo reunión de funcionarios

Por Redacción

Octubre 18, 2025 03:00 a.m.
A
Resume Gobierno estatal daños por inundaciones

CIUDAD VALLES.- Resume grupo multidisciplinario de Gobierno del Estado que la cantidad de familias afectadas por las lluvias e inundaciones es de 1 mil 707. 

Esta tarde, en el salón de Cabildos de la Presidencia Municipal de Valles hubo una reunión de funcionarios estatales, encabezados por el subsecretario de Gobierno, Jorge Vega Arroyo en la que se dio a conocer la numeralia de la catástrofe reciente, en la que 1 mil 707 familias fueron damnificadas (alrededor de seis mil personas); un total de tres mil 725 casas afectadas; 13 carreteras estatales dañadas y expusieron que sigue habiendo 1 mil 400 personas coordinadas en los trabajos de saneamiento y remoción de lodo de la Defensa Nacional, voluntarios, Guardia Civil Estatal, Protección Civil del Estado y Policías Municipales.

