Roban y causan destrozos en templo de Matehuala

Matehuala.- El presbítero Antonio Ruiz Domínguez dio a conocer que sujetos entraron a la capilla de San Francisco de Asís, de la Colonia Olivar de las Animas, de donde se robaron el micrófono y el cordel y provocaron daños en el interior del recinto religioso.

Los ladrones ingresaron a la iglesia, donde buscaban cosas de valor, las cuales, dentro de la iglesia no tienen, pues lo de mayor valor es Sacramento de Jesús en Eucaristía que, aunque no tiene valor económico, sí tiene valor espiritual para los feligreses.

Mencionó que los "amantes de lo ajeno" se robaron el micrófono y el cordel que utilizan todos los días para oficiar la misa.

Informó a la feligresía que se llevaron algunas cosas, por lo que pidió que no les compren las cosas robadas y espera que se arrepientan y las entreguen.

Declaró que es lamentable que no se respeten las cosas sagradas de Dios, y que los delincuentes entren a las iglesias, pues ya en varias ocasiones han sido víctimas de robos.

Recuerda que hace algunos años hubo un fuerte robo en la capilla de San Miguelito, y el Agente del Ministerio Público acudió varios días después para iniciar las investigaciones, y jamás dieron con los culpables del robo, sin embargo, hay gente que ha apoyado a la iglesia cuando sufren algún robo y logran recuperar los artículos hurtados.