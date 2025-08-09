logo pulso
¡CUMPLIÓ UN SIGLO DE VIDA!

¡CUMPLIÓ UN SIGLO DE VIDA!

Estado

Notifican denuncias por maltrato animal

Operativo en varias colonias de la ciudad

Por Redacción

Agosto 09, 2025 03:00 a.m.
Notifican denuncias por maltrato animal

CIUDAD VALLES.- La dirección de Ecología hizo visitas a varios domicilios para llegar a conciliaciones, después de varias denuncias de maltrato animal que fueron presentadas ante la dependencia.

Ayer por la mañana, la dependencia tuvo el acompañamiento de elementos de la Policía Municipal y de la Guardia Civil Estatal para notificar, convenir o hacer acuerdos con presuntos infractores de la Ley de Protección Animal, luego de las denuncias y quejas dadas a conocer en esta oficina.

Los maltratos fueron notificados en la colonia Hidalgo, la Morelos, la San Rafael, Valle Alto y dos de ellos fueron dados a conocer en el Infonavit 1.

El maltrato a animales -que por lo regular es a canes-, es la denuncia más frecuente que se recibe en Ecología Municipal.

