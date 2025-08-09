Notifican denuncias por maltrato animal
Operativo en varias colonias de la ciudad
CIUDAD VALLES.- La dirección de Ecología hizo visitas a varios domicilios para llegar a conciliaciones, después de varias denuncias de maltrato animal que fueron presentadas ante la dependencia.
Ayer por la mañana, la dependencia tuvo el acompañamiento de elementos de la Policía Municipal y de la Guardia Civil Estatal para notificar, convenir o hacer acuerdos con presuntos infractores de la Ley de Protección Animal, luego de las denuncias y quejas dadas a conocer en esta oficina.
Los maltratos fueron notificados en la colonia Hidalgo, la Morelos, la San Rafael, Valle Alto y dos de ellos fueron dados a conocer en el Infonavit 1.
El maltrato a animales -que por lo regular es a canes-, es la denuncia más frecuente que se recibe en Ecología Municipal.
