Deja beneficios feria de servicios y acceso a justicia

Se brindó atención y asesoría a personas que enfrentan algún problema legal

Por Carmen Hernández

Agosto 09, 2025 03:00 a.m.
A
Deja beneficios feria de servicios y acceso a justicia

Ciudad Fernández.- Todo un éxito resultó la Feria de Servicios y Acceso a la Justicia, la cual se llevó a cabo frente a Palacio Municipal, donde se brindó atención gratuita a personas que enfrentan algún problema legal. 

En esta jornada se trabajó de manera coordinada entre autoridades municipales y estatales.

Se brindó atención, asesoría y apoyos gratuitos a la población que acudió.

En la campaña participaron Esther Angélica Martínez Cárdenas, titular del Centro de Justicia para las Mujeres, Jesús Salvador Cruz Segura, director del DIF Municipal, así como las dependencias como Guardia Civil del Estado, Defensoría Pública, Derechos Humanos, Sedesore, Comisión Estatal de Búsqueda, DIF Estatal y Municipal, Derechos Humanos y la Jurisdicción Sanitaria No. 4 que encabeza Alejandro Lezama González y Seguridad Pública Municipal.

Se busca fortalecer el vínculo entre la ciudadanía y las instituciones, acercando diversos trámites y apoyos entre la población.

