Invitan a escuela de tae kwon do
RIOVERDE.- Invitan a la población en general a la escuela municipal de tae kwondo que será totalmente gratuita, las personas interesadas se pueden acercar al departamento de Deportes para solicitar más informes y poder inscribirse para practicar este deporte.
El Departamento de Deportes invita a niños, jóvenes y adultos a formar parte de la Escuela Municipal la cual ofrece clases totalmente gratuitas en diversos horarios según las condiciones de los solicitantes.
Tiene como objetivo fomentar la disciplina, el respeto y el desarrollo físico en un ambiente sano y seguro.
Además de que los alumnos aprenderán la autodefensa para lograr el respeto de quienes intenten sobrepasarse y abusar de ellos.
Las personas interesadas pueden acudir a las instalaciones del Departamento de Deportes para recibir mayor información sobre los horarios para las prácticas.
