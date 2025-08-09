logo pulso
Invitan a escuela de tae kwon do

Carmen Hernández

Agosto 09, 2025 03:00 a.m.
A
Invitan a escuela de tae kwon do

RIOVERDE.- Invitan a la población en general a la escuela municipal de tae kwondo que será totalmente gratuita, las personas interesadas se pueden acercar al departamento de Deportes para solicitar más informes y poder inscribirse para practicar este deporte. 

El Departamento de Deportes invita a niños, jóvenes y adultos a formar parte de la Escuela Municipal la cual ofrece clases totalmente gratuitas en diversos horarios según las condiciones de los solicitantes.

Tiene como objetivo fomentar la disciplina, el respeto y el desarrollo físico en un ambiente sano y seguro. 

Además de que los alumnos aprenderán la autodefensa para lograr el respeto de quienes intenten sobrepasarse y abusar de ellos. 

Las personas interesadas pueden acudir a las instalaciones del Departamento de Deportes para recibir mayor información sobre los horarios para las prácticas.

