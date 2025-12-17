Saldo blanco en la FEREVI

VILLA DE GUADALUPE.- Terminó en saldo blanco la Feria Regional de Villa de Guadalupe FEREVI, la cual se llevó a cabo del 10 al 15 de diciembre de este año, donde acudieron cientos de personas.

A lo largo de estos días hubo presentaciones de varios grupos musicales en el Teatro del Pueblo, y la Policía Municipal y corporaciones de auxilio estuvieron resguardando la zona para evitar que ocurriera algún problema, pues durante esta feria además de los habitantes de Villa de Guadalupe y sus comunidades acudieron muchos paisanos que cada año regresan a su pueblo natal para esta temporada.

Cabe hacer mención que la Feria Regional de Villa de Guadalupe destaca porque la entrada es completamente gratuita, donde la gente puede disfrutar de las presentaciones del Teatro del Pueblo, convivir en familia, bailar y divertirse, sin embargo, para evitar que ocurriera algún tipo de zafarrancho se cuenta con el apoyo de las autoridades policiacas que brindaron vigilancia durante todos los eventos.

Para la clausura de la Feria Regional de Villa de Guadalupe se tuvo un lleno total, donde contaron con el grupo Fortaleza y Conjunto Bravo, quienes con sus canciones pusieron a bailar a todos los asistentes, para dar por clausurada la FEREVI, hubo una gran muestra de fuegos artificiales.

