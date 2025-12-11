logo pulso
Estado

Sancionarán a quien tire basura

Por Carmen Hernández

Diciembre 11, 2025 03:00 a.m.
A
Sancionarán a quien tire basura

RIOVERDE. - Se aplicarán sanciones a quienes tiren basura en lugares no autorizados y serán en algunos casos severas para que cambie la mentalidad y apoyen en le cuidado del medio ambiente. 

La dirección de Ecología dio a conocer que se están realizando acciones de concientización y protección ambiental, pero a la vez aplicar medidas sancionatorias a quien tire la basura en sitios no autorizados.  

A partir de este lunes se estarán colocando anuncios para concientizar a la población sobre la importancia de no tirar basura, sobre todo no convertir los caminos vecinales en basureros clandestinos. 

Adelantaron que se estarán aplicando multas a todas las personas que sean sorprendidas realizando estas malas prácticas. 

Lo que se busca es evitar la contaminación y que los lugares luzcan limpios con un entorno ambiental sano.

