Sancionarán a quien tire basura

RIOVERDE. - Se aplicarán sanciones a quienes tiren basura en lugares no autorizados y serán en algunos casos severas para que cambie la mentalidad y apoyen en le cuidado del medio ambiente.

La dirección de Ecología dio a conocer que se están realizando acciones de concientización y protección ambiental, pero a la vez aplicar medidas sancionatorias a quien tire la basura en sitios no autorizados.

A partir de este lunes se estarán colocando anuncios para concientizar a la población sobre la importancia de no tirar basura, sobre todo no convertir los caminos vecinales en basureros clandestinos.

Adelantaron que se estarán aplicando multas a todas las personas que sean sorprendidas realizando estas malas prácticas.

Lo que se busca es evitar la contaminación y que los lugares luzcan limpios con un entorno ambiental sano.