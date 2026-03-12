logo pulso
Se dispara costo de kilogramo de jitomate

Por Redacción

Marzo 12, 2026 03:00 a.m.
A
Se dispara costo de kilogramo de jitomate

CIUDAD VALLES.- El jitomate subió un 200 por ciento debido a que hay escasez de este artículo por las ventas a Estados Unidos de América, de acuerdo con bodegueros del mercado.

Ángel Salazar Hernández, bodeguero de la zona de los mercados explicó que el proveedor actual de jitomate a nivel nacional es el estado de Sinaloa, sin embargo, el reparto al país fue acotado por la enorme demanda estadunidense.

Refirió que ante la crisis invernal vivida el pasado mes de enero en la Unión Americana, dejó desabastecido de este artículo de primera necesidad a los hogares del vecino país.

La alta demanda actual y la falta de suficiente jitomate ha hecho que pasara de los 12 o 13 pesos el kilogramo a los 34.

en la zona de los mercados, porque en algunos supermercados el precio supera los 50 pesos.

