Se incendia rastrojera en barrio San Antonio

SAN CIRO DE ACOSTA.- Continúa la ola de incendios la madrugada del domingo se presentó un incendio en una rastrojera en el Barrio de San Antonio, lo que generó mucho temor entre habitantes de la zona.

Vecinos de la calle Moctezuma fueron despertados por las enormes llamaradas de fuego que se veían a través de las ventanas.

Preocupados porque se fuera a expandir a las viviendas o predios contiguos, solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Se desplazaron al lugar los bomberos que con manguera en mano, combatieron el fuego de la rastrojera, trabajos en los que tardaron algunas horas, pero lograron controlar las llamas.

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Por fortuna no hubo lesionados y se desconoce que provocó el siniestro.

La institución solicitó a la población no acumular rastrojo cerca de viviendas, líneas eléctricas, tanques de gas, ya que puede resultar catastrófico.

Así como evitar las quemas sin autorización, porque se salen de control y afectan a otras personas, finalmente reportar cualquier incendio a los números de emergencia 911, para recibir apoyo de inmediato.