Seduvop reporta avance superior al 90% en camino a San Pedro de las Anonas

La Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop) informó, mediante un comunicado, que la rehabilitación del Camino a San Pedro de las Anonas, en el municipio de Aquismón, registra un avance superior al 90 por ciento.

De acuerdo con la dependencia estatal, los trabajos se ejecutaron considerando condiciones climatológicas con el objetivo de mejorar la durabilidad de la vialidad. El proyecto incluyó la construcción de cunetas para el desalojo de agua pluvial, así como el refuerzo de señalética vial e informativa.

En el mismo comunicado, la Seduvop señaló que el camino ya permite la circulación en los tramos concluidos, lo que, según la dependencia, beneficia a habitantes y visitantes de la zona.

Asimismo, la secretaría indicó que la obra se encuentra próxima a ser inaugurada por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, una vez que concluyan los trabajos restantes.