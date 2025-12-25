logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

NACIMIENTOS ARTE Y TRADICIÓN POPULAR

Fotogalería

NACIMIENTOS ARTE Y TRADICIÓN POPULAR

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Seduvop reporta avance superior al 90% en camino a San Pedro de las Anonas

La dependencia estatal asegura que la obra en Aquismón está en su etapa final.

Por Redacción

Diciembre 25, 2025 02:48 p.m.
A
Seduvop reporta avance superior al 90% en camino a San Pedro de las Anonas

La Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop) informó, mediante un comunicado, que la rehabilitación del Camino a San Pedro de las Anonas, en el municipio de Aquismón, registra un avance superior al 90 por ciento.

De acuerdo con la dependencia estatal, los trabajos se ejecutaron considerando condiciones climatológicas con el objetivo de mejorar la durabilidad de la vialidad. El proyecto incluyó la construcción de cunetas para el desalojo de agua pluvial, así como el refuerzo de señalética vial e informativa.

LEA TAMBIÉN

Muere bebé tras accidente en motocicleta en Aquismón

El menor murió durante su traslado a Ciudad Valles.

En el mismo comunicado, la Seduvop señaló que el camino ya permite la circulación en los tramos concluidos, lo que, según la dependencia, beneficia a habitantes y visitantes de la zona.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Asimismo, la secretaría indicó que la obra se encuentra próxima a ser inaugurada por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, una vez que concluyan los trabajos restantes.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Seduvop reporta avance superior al 90% en camino a San Pedro de las Anonas
Seduvop reporta avance superior al 90% en camino a San Pedro de las Anonas

Seduvop reporta avance superior al 90% en camino a San Pedro de las Anonas

SLP

Redacción

La dependencia estatal asegura que la obra en Aquismón está en su etapa final.

Aumenta precio de tortilla un 8%
Aumenta precio de tortilla un 8%

Aumenta precio de tortilla un 8%

SLP

Redacción

Argumentan tortilleros que desde 2023 no había tenido alza

Llaman bomberos a quemar pirotecnia con responsabilidad
Llaman bomberos a quemar pirotecnia con responsabilidad

Llaman bomberos a quemar pirotecnia con responsabilidad

SLP

Jesús Vázquez

Cena navideña, con costo de 2mil a 2,500
Cena navideña, con costo de 2mil a 2,500

Cena navideña, con costo de 2mil a 2,500

SLP

Redacción