Sigue sin control la ola de incendios en zona conurbada
Personas limpian terreno, quemando la maleza
RIOVERDE.- Persiste la quema de terrenos para limpiarlos ahora uno estuvo a punto de propagarse a un taller mecánico, lo que generó mucho temor entre los habitantes de la zona.
Vecinos de la Colonia Santa Cecilia dieron a conocer que un particular en su afán de limpiar un terreno, de manera constante le prende fuego para que la maleza se queme.
Hicieron mención que ayer por la noche de manera sorpresiva comenzaron las enormes llamaradas, lo que causó temor, pues el fuego podría propagarse fácilmente en toda la zona.
Sin embargo, las enormes llamaradas estuvieron a punto de propagarse a un taller mecánico, familias temieron por su seguridad.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Personal del área de Ecología intervino para evitar problemas mayores.
Finalmente hicieron un llamado a la población en general para que se abstenga de realizar estas prácticas que afectan el medio ambiente, además del riesgo que representa el fuego para personas que viven en los lugares cercanos de la contingencia.
no te pierdas estas noticias
Conalep inaugura Festival Cardenal
Jesús Vázquez
Habrá actividades deportivas, culturales y académicas
Denuncian a la GCE por golpear a dos jóvenes
Miguel Barragán
Fueron hallados lesionados en el parque Colosio
Frenan incendios con brechas cortafuego en Mesa Ancha
Carmen Hernández
Se pretende prevenir siniestros en localidades: PCM