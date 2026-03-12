logo pulso
Sigue sin control la ola de incendios en zona conurbada

Personas limpian terreno, quemando la maleza

Por Carmen Hernández

Marzo 12, 2026 03:00 a.m.
A
Sigue sin control la ola de incendios en zona conurbada

RIOVERDE.- Persiste la quema de terrenos para limpiarlos ahora uno estuvo a punto de propagarse a un taller mecánico, lo que generó mucho temor entre los habitantes de la zona.  

Vecinos de la Colonia Santa Cecilia dieron a conocer que un particular en su afán de limpiar un terreno, de manera constante le prende fuego para que la maleza se queme. 

Hicieron mención que ayer por la noche de manera sorpresiva comenzaron las enormes llamaradas, lo que causó temor, pues el fuego podría propagarse fácilmente en toda la zona. 

Sin embargo, las enormes llamaradas estuvieron a punto de propagarse a un taller mecánico, familias temieron por su seguridad. 

Personal del área de Ecología intervino para evitar problemas mayores.  

Finalmente hicieron un llamado a la población en general para que se abstenga de realizar estas prácticas que afectan el medio ambiente, además del riesgo que representa el fuego para personas que viven en los lugares cercanos de la contingencia.

