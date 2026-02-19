logo pulso
Siguen sin control los incendios forestales

Surge otro en Cerrito Blanco, que arrasó con fauna y flora

Por Redacción

Febrero 19, 2026 03:00 a.m.
A
Siguen sin control los incendios forestales

Matehuala.- Bomberos en coordinación con elementos de Protección Civil Municipal, Conafor y Comuneros controlaron un incendio forestal en la localidad de Cerrito Blanco, no hubo personas lesionadas gracias a su oportuna intervención.

Los hechos se presentaron la tarde martes, cuando fue reportado un incendio forestal por lo que habitantes solicitaron auxilio a corporaciones de emergencia, al lugar llegaron los Bomberos, Conafor y Protección Civil Municipal quienes acompañados por los comuneros que conocen la zona empezaron a trabajar en equipo para lograr controlar el incendio y evitar que se dañaran más espacios de la localidad.

 De acuerdo con el reporte, el incendio consumió un aproximado de 21.5 hectáreas provocando la pérdida de flora y fauna de la región, después de cuatro horas lograron controlar el fuego y no hubo personas lesionadas.

Cerca de la zona reportaron otro incendio forestal en Puerto del Palmar, por lo que también acudieron las corporaciones de auxilio para pagar el siniestro, pero con el riesgo de propagarse por todo el cerro de Puerto del Palmar, gracias a la acción de las corporaciones se evitó que se extendiera. 

Ante la constante ola de incendios, se pide a la población evitar la quema de basura, reportar a quien lo haga para un llamado de atención o sanción, según corresponda, para evitar que continúen los incendios, para proteger la fauna y flora de la región.

