Sofocan bomberos incendio en baldío

Matehuala.- Bomberos acudieron a la colonia República, donde les reportaron un fuerte incendio en un predio baldío, gracias a la rápida acción de la corporación, lograron controlar el siniestro y no hubo personas lesionadas.

De acuerdo con la información proporcionada por la base operativa del Cuerpo de Bomberos, recibieron una llamada de auxilio en la cual se reportaba un fuerte incendio en la colonia República.

Al llegar al lugar observaron las llamas y comenzaron a trabajar para tratar de sofocarlo.

Además, acordonaron el área para evitar el paso de personas y vehículos, para impedir que el fuego se extendiera a otras zonas y terminara afectando a alguna persona.

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Gracias al trabajo de esta corporación se logró evitar el riesgo de propagación.

Por otra parte, también atendieron el reporte de olor a etil mercaptano en un domicilio de la zona centro.

Al acudir al lugar localizaron una fuga provocada por un empaque defectuoso en la conexión del cilindro, realizando la corrección correspondiente.