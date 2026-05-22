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Solucionarán desabasto de agua a los Cármenes

Sigue la protesta de colonos por obra de condominios que se construyen

Por Redacción

Mayo 22, 2026 03:00 a.m.
A
Solucionarán desabasto de agua a los Cármenes

CIUDAD VALLES.- Se plantea una solución al posible problema del agua en los nuevos condominios de Infonavit, detrás de El Carmen 3, dijo  el alcalde. 

El presidente municipal tuvo otra comparecencia ante vecinos del Carmen 3, a los que anunció que podría haber una solución al problema crónico de falta de agua por la altura que tiene. 

Ante esta situación, los del Carmen 3 se preocuparon ante la llegada de cientos de vecinos más por los condominios del Infonavit que construye el Gobierno. 

El director de Dapas, a su vez, explicó que para los nuevos vecinos habrá un tanque-aljibe que después presurizará a los edificios, mediante una Infraestructura que construirá el desarrollador.

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Sin embargo, expuso que este envión podría beneficiar a los de los Cármenes, que viven en una de las partes más altas de la ciudad.

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