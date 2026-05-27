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La EPM presentó el musical "Al ritmo de"

Por Jesús Vázquez

Mayo 27, 2026 03:00 a.m.
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La EPM presentó el musical "Al ritmo de"
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      MATEHUALA.- La Escuela Preparatoria de Matehuala llevó a cabo el musical "Al ritmo de", una obra realizada por los estudiantes de esta institución educativa, en la que interpretaron la clásica historia de amor como la de la película Grease. Esta puesta en escena se efectuó en el Teatro Manuel José Othón, donde hubo una excelente respuesta por parte de los asistentes.

      El musical "Al ritmo de" fue una clásica historia de amor de preparatoria, como en la película Grease, pero adaptada a una época más actual, en la cual interpretaron melodías de las décadas de los ochentas, noventas y dos mil. 

      Los asistentes se mostraron muy emocionados al escuchar melodías clásicas, algo que hizo que muchos de los que acudieron a este musical revivieran su época de estudiantes de preparatoria.

      Este musical fue realizado por maestros y estudiantes de la Escuela Preparatoria de Matehuala de los diferentes talleres, quienes a lo largo del ciclo escolar participaron en talleres de teatro, música y artes, y gracias a esto estuvieron realizando los diferentes escenarios. Asimismo, los alumnos de baile y, sobre todo, los de canto y actuación se prepararon durante todo el semestre. Este tipo de actividades se realiza para desarrollar las habilidades artísticas de los jóvenes.

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      La obra de teatro fue todo un éxito y sólo se llevaron a cabo dos funciones; sin embargo, la gente espera que puedan realizar más presentaciones para que las personas puedan ver el maravilloso trabajo que hacen los estudiantes de la Escuela Preparatoria de Matehuala. Con esta obra de teatro, esta institución educativa dio por terminado el semestre.

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