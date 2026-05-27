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Alertan por dengue tras intensas lluvias

Autoridades sanitarias piden a la gente eliminar criaderos de mosquitos

Por Jesús Vázquez

Mayo 27, 2026 03:00 a.m.
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Alertan por dengue tras intensas lluvias
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      MATEHUALA.- Tras las fuertes lluvias que se han presentado en la ciudad hubo un incremento de mosquitos en  las colonias, por lo que autoridades sanitarias piden a los habitantes eliminar los criaderos de sus casas y usar repelentes, esto para prevenir casos de dengue.

      Cabe hacer mención que la lluvia, la humedad y las altas temperaturas provocan el aumento de mosquitos, pero también se incrementa el riesgo de adquirir enfermedades como el dengue entre otras que provocan estos insectos.

      Al hacer un recorrido por las calles de la ciudad se puede observar que hay lugares donde por la lluvia hay mucha maleza, y esta hierba atrae a los mosquitos, por lo que también es necesario que las personas al salir a la calle se protejan para que no se vean afectadas con alguna enfermedad por el piquete de 

      los mosquitos.

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      Así mismo, a quienes tienen en su casa recipientes con agua es necesario que los tapen para evitar que se llenen de mosquitos, aunque hasta el momento no se han reportado casos de dengue en Matehuala, pero hay que evitar esta enfermedad, que siempre se incrementa por esta temporada.

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