Hallan en Rayón restos de meteorito que extinguió a dinosaurios

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CIUDAD VALLES.- Vestigios de fusión con fósiles de la explosión provocada por el meteorito que habría extinguido a los dinosaurios fueron encontrados en el municipio de Rayón, de acuerdo con revelaciones surgidas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).

Un grupo de investigadores identificaron evidencias del límite Cretácico-Paleógeno en el municipio de Rayón y que se refiere al impacto del asteroide en lo que hoy es Yucatán, hace 66 millones de años.

Roberto Bartali Marchetti, quien es investigador y maestro de Astrofísica de la Facultad de Ciencias de la UASLP dijo que muchos residuos del impacto llegaron a afectar a especies submarinas que se encontraban en arrecifes de lo que hoy es Rayón, tomando en cuenta que todo el territorio potosino estaba bajo el mar en esa época.

Esta conclusión es parte de una investigación iniciada en 2019 y es un hito para la ciencia en San Luis Potosí y México, porque solamente hay otro sitio vestigial en el estado de Dakota del Norte.

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