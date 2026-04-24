Sufren funcionarios para declaración patrimonial

CIUDAD VALLES.- Francisco Rafael Rodríguez Aguilar, contralor del municipio dijo que se ha pedido a cinco funcionarios la demostración de patrimonio heredado, dentro de las declaraciones patrimoniales que hay dentro del Ayuntamiento.

Debido a que en los meses de mayo de cada año son las declaraciones patrimoniales, ha habido cinco requerimientos a igual número de directivos, quienes han caído en el aprieto de tener que conseguir papelería sobre legados y herencias, para demostrar propiedad legítima.

Sin embargo, Rodríguez Aguilar dijo que han cumplido al cien por ciento con las declaraciones de la última temporada, de acuerdo con sus propios archivos.