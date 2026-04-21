Suman 150 casos de miasis por barrenador en ganado huasteco

En la Huasteca se han reportado alrededor de 150 casos de miasis por gusano barrenador, la mayoría de ellos en becerros, de acuerdo con Alfonso Coronado Castro, delegado de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore).

El funcionario comentó que hay muchos reportes en los últimos días, mayormente en casos de becerros y pidió a los productores pecuarios en pequeño que no tengan dinero para poder curar a sus vacas que se comuniquen con sus autoridades ejidales, para que éstas a su vez entren en contacto con la Sedarh y así poder combatir el caso que se haya presentado.

Dijo que entre los 150 casos hay activos e inactivos y que es la cifra que ha surgido en la región Huasteca, que es la que cubre en servicios su oficina.

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