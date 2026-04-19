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Activan en Zacatecas cerco por barrenador

Por El Universal

Abril 19, 2026 03:00 a.m.
A
Activan en Zacatecas cerco por barrenador

Zacatecas, Zac.- Tras registrarse dos casos de gusano barrenador en Zacatecas, se han activado cercos sanitarios en algunas regiones y la situación ha generado preocupación entre los ganaderos. Sin embargo, autoridades tanto de la Secretaría del Campo del gobierno estatal como de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) han informado que aún no hay alerta, pero se ha hecho un llamado a los productores a reforzar las medidas básicas preventivas.

Las autoridades sanitarias han señalado que se trata de un caso en ganado registrado en el municipio de Tlaltenango, donde se tuvo conocimiento de una becerrita de siete días de nacida en una localidad llamada Carretones, la cual estaba infestada en el ombligo con gusano barrenador.

Mientras que el segundo caso fue detectado en un perro en el municipio de Villa de Cos, pero se tiene conocimiento que el canino llegó infectado procedente del municipio de San Luis Potosí.

Algunos ganaderos dijeron a El Universal no han tenido notificación de alguna activación de alerta sanitaria oficial.

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