Súmate a Navidad con huellitas felices

CERRITOS.- Convocan a la ciudadanía a donar juguetes y croquetas para mascotas; la Dirección de Atención a la Juventud invita a la ciudadanía en general para que se sume a la campaña Navidad con huellitas felices.

Por lo que se le invita a la ciudadanía para que done croquetas así como ropa para las mascotas que no utilicen, pero que serán de gran apoyo para los peludos. Por otro lado también se están recolectando juguetes en buen estado, que serán entregados a las familias más vulnerables de las comunidades. Las personas interesadas en unirse a esta campaña pueden acudir a la Sala Audiovisual Municipal.