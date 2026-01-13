logo pulso
Supervisan obra de ampliación del rastro

Por Carmen Hernández

Enero 13, 2026 03:00 a.m.
A
Supervisan obra de ampliación del rastro

RIOVERDE.- Supervisan autoridades la obra de ampliación del Rastro Municipal que estará lista en 3 meses, ya que contará con más áreas para un mejor lugar sano para la matanza de animales. 

El alcalde Arnulfo Urbiola Román, acompañado de Eduardo Losoya Román y el coordinador de Desarrollo Social Hilario Vázquez Méndez, estuvieron en el lugar, verificando el avance de la obra que se lleva a cabo. 

Se supervisó la construcción de los corrales porcinos, para verificar que cumpla con el proyecto que se desarrolla del centro de matanza. 

Así como las áreas de procesos, las rejillas para el desagüe y estructura en general. 

Una vez concluido será equipado en su totalidad, lo que se busca es mejorar el servicio de matanza de animales en las mejores condiciones.

