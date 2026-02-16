Talan peligroso árbol de un jardín de niños

Villa de la Paz.- Fue talado peligroso árbol que representaba un peligro para los alumnos del jardín de niños de la colonia Real de Minas, maestros pidieron apoyo a las autoridades para que lo retiraran antes que ocurriera una tragedia, personal de Servicios Públicos Primaros lo cortó para evitar cualquier riesgo.

Trabajadores municipales acudieron a la institución educativa para talar el árbol que representaba un peligro para los niños, de acuerdo a indicaciones de maestros y padres de familia de esta institución, pues el arbusto se podía desplomar en cualquier momento y esto era un riesgo que no podía seguirse esperando.

Los maestros comentaron que se trataba de un árbol muy antiguo, ya estaba seco y con los fuertes vientos se movía generando mucho temor, aunque hay que cuidar el medio ambiente, también hay que quitar los árboles que representan un peligro para las personas, más en esta escuela donde los alumnos son pequeños de 3 a 6 años de edad, quienes jugando pudieron llegar a tumbar el árbol y provocar un grave accidente.

En una junta entre maestros y padres de familia se decidió que se cortara el árbol por seguridad de los niños, pero se comprometieron a plantar nuevos arbolitos en la institución para cuidar el medio ambiente.

