logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MÓNICA ES REINA DEL CDP

Fotogalería

MÓNICA ES REINA DEL CDP

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Rescatan a tres víctimas de secuestro virtual

Los obligaron a hospedarse en un hotel pero fueron encontrados por la Policía

Por Redacción

Agosto 19, 2025 03:00 a.m.
A
Rescatan a tres víctimas de secuestro virtual

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Capital, a través de la Jefatura de Policía Cibernética Municipal, logró el rescate de tres personas que eran víctimas de secuestro virtual, evitando además un daño patrimonial a las familias, a quienes los delincuentes exigían 500 mil pesos.

Los hechos se registraron este fin de semana, cuando familiares de un joven de 21 años reportaron su no localización y recibieron mensajes de extorsión desde su propia aplicación de WhatsApp, la cual había sido intervenida por los secuestradores.

De inmediato se activaron los protocolos de contención, detectando que el joven había sido obligado a hospedarse en un hotel de la zona sur de la ciudad.

Mediante el análisis de un dispositivo electrónico se obtuvo su ubicación en tiempo real, confirmando su presencia en un inmueble de la colonia Españita. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Al ingresar a la habitación indicada, los oficiales localizaron al joven y a dos hombres más, quienes también habían sido privados de la comunicación con sus familias mediante engaños cibernéticos.

Durante la entrevista se constató que las dos personas adicionales, originarias de Toluca, Estado de México, también eran víctimas de secuestro virtual.

Finalmente, el joven fue reintegrado a su familia, mientras que los dos foráneos recibieron apoyo para comunicarse con sus seres queridos y reportar lo sucedido, para evitar que los delincuentes continuaran con sus amenazas.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Albañil robaba material en Villa Magna
Albañil robaba material en Villa Magna

Albañil robaba material en Villa Magna

SLP

Redacción

Detienen a individuos con arma y cartuchos
Detienen a individuos con arma y cartuchos

Detienen a individuos con arma y cartuchos

SLP

Redacción

Uno es de Nuevo León y tiene antecedentes penales por narcomenudeo

Aprehenden a sujeto por homicidio en Peñasco
Aprehenden a sujeto por homicidio en Peñasco

Aprehenden a sujeto por homicidio en Peñasco

SLP

Redacción

Incautan vehículos irregulares en la Fenapo
Incautan vehículos irregulares en la Fenapo

Incautan vehículos irregulares en la Fenapo

SLP

Redacción