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Terrenos baldíos son basureros clandestinos

Por Jesús Vázquez

Mayo 22, 2026 03:00 a.m.
A
Terrenos baldíos son basureros clandestinos

Matehuala.- Reportan ciudadanos lotes baldíos en la calle Libertad, entre Ocampo y Abasolo, los cuales eran utilizados como tiraderos clandestinos de basura y ya se encontraban llenos de desechos, cartón, desperdicios de comida y envolturas, generando un severo foco insalubre.

En la calle Libertad, casi en plena zona centro de la ciudad, los vecinos reportaron que estos lotes baldíos eran usados como basureros clandestinos, los cuales ya se estaban llenando de ratas y varios animales ponzoñosos, representando un riesgo sanitario para los ciudadanos que transitan por el lugar. 

Agregaron que cerca del área hay escuelas, por lo que se requería una limpieza rápida.

Ante esta situación, el departamento de Servicios Públicos Primarios acudió a la zona para verificar la veracidad de la información y, al observar los lotes baldíos llenos de desechos, donde incluso habían tirados animales muertos, iniciaron la limpieza y trasladar toda la basura al relleno sanitario.

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Se pide a los vecinos reportar si llegan a ver a personas tirando desechos en los lotes baldíos, ya que están contaminando las zonas y provocando un grave problema de salud. 

Además, se aplicarán multas a quienes arrojen basura en lugares no autorizados, pues lamentablemente en Matehuala aún falta mucha cultura sobre el cuidado del medio ambiente.

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