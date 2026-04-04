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Testigos de Jehová recuerdan la muerte de Jesucristo

Por Jesús Vázquez

Abril 04, 2026 03:00 a.m.
A
Testigos de Jehová recuerdan la muerte de Jesucristo

Matehuala.- La Congregación de los Testigos de Jehová llevó a cabo la conmemoración de la muerte de Jesús, este evento se efectuó en varios lugares de la ciudad, aunque uno de los de mayor afluencia fue el que llevaron a cabo en el salón del Reino, donde tuvieron una muy buena respuesta de personas. 

En este evento se llevó a cabo un discurso para recordar la importancia de la muerte de Jesús y cómo esto benefició a la humanidad, la Congregación de los Testigos de Jehová realiza ese evento todos los años siguiendo la práctica de los primeros cristianos, determinan la fecha que cae el 14 de Nisán método que se empleaba en los tiempos de Jesús.

En el evento se utiliza un pan especial y el vino representando el cuerpo y la sangre de Jesús, este no se lo comen solo lo pasan entre los asistentes, dentro de la Congregación este es el evento más importante que realizan a lo largo del año.

Este evento lo efectuaron en varios lugares de Matehuala, para que más personas pudieran acudir, la Conmemoración de la Muerte de Jesús es un evento a nivel mundial, acuden millones de personas. 

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En Matehuala tuvieron una excelente respuesta de personas que incluso no pertenecen a la congregación.

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