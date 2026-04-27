Tianguistas buscan instalarse desde el día del niño

CIUDAD VALLES.- Todavía no llegan a un acuerdo los tianguistas y las autoridades de Comercio sobre posibles ventas del día del niño y de la madre.

Ante las inminentes fechas festivas que están a la vuelta de la esquina, la dirección de Comercio todavía no delibera las propuestas de los días extraordinarios de ventas que suelen pedir los líderes de los diferentes grupos de tianguistas.

Una de las agrupaciones ha hecho propuestas para el 30 de abril (que cae en jueves), pero no han decidido nada, por eso, los días extras (además de sábado y domingo) que estarán los tianguistas es un asunto que todavía no queda aclarado.