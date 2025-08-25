Titular de Ecología, sólo de membrete

Ciudad Fernández.- Denuncian el poco trabajo realizado por el director de Ecología durante el año, solo el barrido de las calles la semana pasada que no justifica las labores que hay que desarrollar por parte de la dependencia.

Funcionarios también pusieron en evidencia que Vicente Rodríguez no ha cumplido al frente de la dependencia, a pesar de que tiene varios meses que tomó el cargo.

La semana pasada, en su afán de pretender justificar su trabajo, le propuso al alcalde mandar a todos los empleados del municipio a barrer las calles.

Lo que generó gran malestar, porque algunos trabajadores tienen mucho trabajo en su área y se les está sumando la limpieza, aun cuando cuentan con el área de limpia en el Ayuntamiento y es una de sus labores a desarrollar.

Por lo que desconocen que información manejará en el área de Ecología en el primer informe de gobierno que está a unas cuantas semanas de rendirse a la ciudadanía.