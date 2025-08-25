logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

REGINA & RICARDO ¡UNEN SUS VIDAS!

Fotogalería

REGINA & RICARDO ¡UNEN SUS VIDAS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Titular de Ecología, sólo de membrete

Por Carmen Hernández

Agosto 25, 2025 03:00 a.m.
A
Titular de Ecología, sólo de membrete

Ciudad Fernández.- Denuncian el poco trabajo realizado por el director de Ecología durante el año, solo el barrido de las calles la semana pasada que no justifica las labores que hay que desarrollar por parte de la dependencia. 

Funcionarios también pusieron en evidencia que Vicente Rodríguez no ha cumplido al frente de la dependencia, a pesar de que tiene varios meses que tomó el cargo.  

La semana pasada, en su afán de pretender justificar su trabajo, le propuso al alcalde mandar a todos los empleados del municipio a barrer las calles. 

Lo que generó gran malestar, porque algunos trabajadores tienen mucho trabajo en su área y se les está sumando la limpieza, aun cuando cuentan con el área de limpia en el Ayuntamiento y es una de sus labores a desarrollar. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Por lo que desconocen que información manejará en el área de Ecología en el primer informe de gobierno que está a unas cuantas semanas de rendirse a la ciudadanía.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Tormenta desquicia varias zonas de Valles
Tormenta desquicia varias zonas de Valles

Tormenta desquicia varias zonas de Valles

SLP

Miguel Barragán

Deja vú de junio: amanece sin paso puente Juárez y afectaciones por actividad pluvial

Se accidenta una mujer en tirolesa
Se accidenta una mujer en tirolesa

Se accidenta una mujer en tirolesa

SLP

Redacción

Se recargó en una viga y cayó a una altura de tres metros

Habrá conferencias por semana del veterinario
Habrá conferencias por semana del veterinario

Habrá conferencias por semana del veterinario

SLP

Jesús Vázquez

Choca mujer presuntamente ebria
Choca mujer presuntamente ebria

Choca mujer presuntamente ebria

SLP

Redacción