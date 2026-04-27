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Toman protesta al nuevo Consejo de la Canaco

Rafael Fernández se compromete a velar por intereses del comercio organizado

Por Jesús Vázquez

Abril 27, 2026 03:00 a.m.
A
Toman protesta al nuevo Consejo de la Canaco

Matehuala.- Toman protesta al nuevo consejo de la Cámara Nacional de Comercio 2026-2027, por tercer año consecutivo Rafael Fernández Santos continuará al frente del organismo. Se comprometió a velar por los intereses del comercio organizado, contribuir al fortalecimiento económico y social de Matehuala y el Altiplano. 

Rafael Fernández Santos será quien lleve las riendas de la Cámara, se comprometió a trabajar por el comercio, los servicios y el turismo, haciendo referencia al lema de la Concanaco Servytur México, "unidos en acciones positivas por uno y por todos". 

Hace un mes, durante la asamblea del Consejo, eligieron por unanimidad a Fernández Santos para continuar como presidente y este jueves tomó protesta para el periodo 2026-2027. 

Además, reconoció que tras 88 años, la CANACO Matehuala, es un claro ejemplo de trabajo, unidad y visión, "porque el comercio no tiene fronteras cuando se construye con valores". 

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El Consejo de la Canaco quedó integrado por Rafael Fernández Santos, presidente, Germán Chávez Briones, vicepresidente, Silvia Elena Rodríguez Medellín, secretaria, Jocsan Hazael Sifuentes, pro-secretario, Jose Francisco Ortiz Páramo, tesorero, Adrián Vazquez Torres, pro-tesorero, Rai Diego Martínez Reyna, vicepresidente de Jóvenes, Emiliano De Jesús Rodríguez Mendoza, vicepresidente de Comunicación y Enlace, Luis Abraham López González, vicepresidente de Turismo, Teresa de Jesús Alvizo Rodríguez, vicepresidente de Mujeres.

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