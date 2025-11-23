Instalan módulo del INE en la Feria

RIOVERDE.- El Servicio Nacional del Empleo cuenta con 200 vacantes para ello se instaló un módulo en la Feria donde se brinda atención a las personas desempleadas que buscan una fuente laboral, al estar desempleadas.

La delegada del Servicio Nacional del Empleo (SNE) Ana Lilia Zúñiga Sánchez, dio a conocer que se cuenta con un módulo en la Feria, para apoyar a la ciudadanía en general que busca una fuente laboral.

La institución cuenta con 200 vacantes y estarán brindando atención hasta el 30 de noviembre, por si alguna persona desempleada quiere acudir a solicitar información.

A partir de las 5 de la tarde estarán atendiendo a personas interesadas que que quieran obtener un empleo, deben llevar solicitud de empleo, en el lugar se les estará apoyando en su llenado.

Se están ofertando puestos administrativos y operativos, con todas las prestaciones de ley.

Las oficinas del SNE están ubicadas en la Plaza 5 de Mayo, en el local 16 y 18, con servicio en un horario de 8 a 3 de la tarde, de lunes a viernes.

Por lo que se recomienda a la población que aproveche el Módulo en la Feria o en su caso acudir a las oficinas centrales en la Plaza 5 de Mayo, finalizó.