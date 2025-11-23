logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ES NUEVA CRISTIANA

Fotogalería

ES NUEVA CRISTIANA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Instalan módulo del INE en la Feria

Por Carmen Hernández

Noviembre 23, 2025 03:00 a.m.
A
Instalan módulo del INE en la Feria

RIOVERDE.- El Servicio Nacional del Empleo cuenta con 200 vacantes para ello se instaló un módulo en la Feria donde se brinda atención a las personas desempleadas que buscan una fuente laboral, al estar desempleadas. 

La delegada del Servicio Nacional del Empleo (SNE) Ana Lilia Zúñiga Sánchez, dio a conocer que se cuenta con un módulo en la Feria, para apoyar a la ciudadanía en general que busca una fuente laboral. 

La institución cuenta con 200 vacantes y estarán brindando atención hasta el 30 de noviembre, por si alguna persona desempleada quiere acudir a solicitar información.

A partir de las 5 de la tarde estarán atendiendo a personas interesadas que que quieran obtener un empleo, deben llevar solicitud de empleo, en el lugar se les estará apoyando en su llenado. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Se están ofertando puestos administrativos y operativos, con todas las prestaciones de ley. 

Las oficinas del SNE están ubicadas en la Plaza 5 de Mayo, en el local 16 y 18, con servicio en un horario de 8 a 3 de la tarde, de lunes a viernes. 

Por lo que se recomienda a la población que aproveche el Módulo en la Feria o en su caso acudir a las oficinas centrales en la Plaza 5 de Mayo, finalizó.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Morenista cambia su lugar en sesión de Cabildo
Morenista cambia su lugar en sesión de Cabildo

Morenista cambia su lugar en sesión de Cabildo

SLP

Redacción

Instalan módulo del INE en la Feria
Instalan módulo del INE en la Feria

Instalan módulo del INE en la Feria

SLP

Carmen Hernández

Desertan instructores comunitarios del Conafe
Desertan instructores comunitarios del Conafe

Desertan instructores comunitarios del Conafe

SLP

Carmen Hernández

Algunos han obtenido una plaza en la docencia educativa

Lanza bomberos un SOS a la población
Lanza bomberos un SOS a la población

Lanza bomberos un SOS a la población

SLP

Jesús Vázquez

Enfrentan problemas por falta de recursos