logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ES NUEVA CRISTIANA

Fotogalería

ES NUEVA CRISTIANA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Morenista cambia su lugar en sesión de Cabildo

Por Redacción

Noviembre 23, 2025 03:00 a.m.
A
Morenista cambia su lugar en sesión de Cabildo

CIUDAD VALLES.- En la sesión de Cabildo de hoy, el regidor de Morena, César Ramos Clemente se sentó a la derecha de la Síndico Municipal, Claudia Isabel Huerta, quien lucía una blusa color guinda. El hecho llamó la atención de varios asistentes al acto oficial. 

César Ramos solía sentarse en el extremo derecho de la herradura que forman los trabajadores de protocolo para las sesiones oficiales, sin embargo, cambió el solitario lugar por un sitio, a un lado de la síndico y exsecretaria del Ayuntamiento en la pasada administración, Claudia Isabel Huerta, quién lucía una blusa guinda, justo del color oficial del partido Morena. 

El regidor se ha distinguido por ser un activista de su partido y promotor de acciones del mismo, desde sus redes sociales.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Morenista cambia su lugar en sesión de Cabildo
Morenista cambia su lugar en sesión de Cabildo

Morenista cambia su lugar en sesión de Cabildo

SLP

Redacción

Instalan módulo del INE en la Feria
Instalan módulo del INE en la Feria

Instalan módulo del INE en la Feria

SLP

Carmen Hernández

Desertan instructores comunitarios del Conafe
Desertan instructores comunitarios del Conafe

Desertan instructores comunitarios del Conafe

SLP

Carmen Hernández

Algunos han obtenido una plaza en la docencia educativa

Lanza bomberos un SOS a la población
Lanza bomberos un SOS a la población

Lanza bomberos un SOS a la población

SLP

Jesús Vázquez

Enfrentan problemas por falta de recursos