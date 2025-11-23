Morenista cambia su lugar en sesión de Cabildo

CIUDAD VALLES.- En la sesión de Cabildo de hoy, el regidor de Morena, César Ramos Clemente se sentó a la derecha de la Síndico Municipal, Claudia Isabel Huerta, quien lucía una blusa color guinda. El hecho llamó la atención de varios asistentes al acto oficial.

César Ramos solía sentarse en el extremo derecho de la herradura que forman los trabajadores de protocolo para las sesiones oficiales, sin embargo, cambió el solitario lugar por un sitio, a un lado de la síndico y exsecretaria del Ayuntamiento en la pasada administración, Claudia Isabel Huerta, quién lucía una blusa guinda, justo del color oficial del partido Morena.

El regidor se ha distinguido por ser un activista de su partido y promotor de acciones del mismo, desde sus redes sociales.