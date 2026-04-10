Trasladan a bebé en una incubadora

Matehuala.- Por primera vez, elementos de Protección Civil trasladaron a un recién nacido en una ambulancia equipada con incubadora hasta un hospital en la capital potosina, para que recibiera atención médica especializada. Afortunadamente el traslado fue exitoso y él bebe llegó con bien para ser atendido en la capital potosina.

Ante una emergencia de salud, se requería que el recién nacido viajara en incubadora hasta la ciudad de San Luis Potosí para recibir atención médica especializada.

Por lo que Protección Civil Municipal asumió el reto y, en una ambulancia recientemente adquirida y equipada con este dispositivo, realizaron el traslado del menor.

Para esta importante labor, se contó con el apoyo de la doctora Grijalba, pediatra que acompañó a los paramédicos durante todo el trayecto de Matehuala a San Luis Potosí, asegurando que el bebé llegara en condiciones estables y pudiera recibir la atención médica especializada que requiere, gracias a esto no se presento ningún riesgo para el menor durante el trayecto.

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El traslado fue sin ningún contratiempo, el recién nacido llegó a la capital potosina, donde fue atendido por especialistas.

Cabe hacer mención que esta es la primera vez que Protección Civil Municipal de Matehuala utiliza una incubadora en una ambulancia para trasladar a un bebé, demostrando que cuentan con el personal capacitado para atender diversos tipos de emergencias.