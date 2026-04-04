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Turista se lesiona al resbalar en la Media Luna

Por Carmen Hernández

Abril 04, 2026 03:00 a.m.
A
Turista se lesiona al resbalar en la Media Luna

RIOVERDE.- Turista resultó lesionado al caer de manera sorpresiva de una escalera en el paraje de la Media Luna, el que recibió auxilio de paramédicos de una corporación y tuvo que ser trasladado a un hospital. 

Elementos de la Guardia Civil Municipal realizan diversos recorridos en los parajes turísticos, por lo que brindaron atención turista al sufrir el accidente.

En el paraje de la Media Luna auxiliaron a un turista originario de la Ciudad de México, quien resultó con severas lesiones al golpearse luego de resbalar de una escalera dentro del cuerpo de agua. 

Los oficiales se coordinaron con personal de emergencia y de manera inmediata el lesionado recibió los primeros auxilio y tras ser evaluado, fue trasladado al Hospital Regional de Rioverde,  donde fue valorado por especialistas, debido a los daños sufridos

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