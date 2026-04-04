Turistas denuncian abusos de taxistas

RIOVERDE.- Trabajadores del volante hacen su agosto en plenas vacaciones de Semana Santa cobrando a los turistas y hasta habitantes del municipio la tarifa que ellos quieren, violando el reglamento de SCT.

Turistas de la Ciudad de México dieron a conocer que al abordar algunos taxis para un servicio, se percataron que algunos choferes argumentaron que no traían Feria, por lo que les cobraron más de 40 pesos por un trayecto cuya tarifa es de 80.

Mencionaron que incluso les cobraran algunos viajes desde 100 o 120 pesos, pero al indagar confirmaron que el viaje tiene establecida una tarifa en 80 pesos.

Por lo que demandan que personal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes realice operativos para erradicar el problema e imponer las sanciones correspondientes, ya que afectan los bolsillos de los turistas que acuden a visitar la Zona Media.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí