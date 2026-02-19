Ultiman detalles para la Feria del Empleo 2026

RIOVERDE.- Invitan a los desempleados a participar en la Feria del Empleo que se llevará a cabo la próxima semana en la plaza principal, donde varias empresas ofrecerán vacantes en diversos rubros con las mejores prestaciones de ley .

Ana Lilia Zúñiga Sánchez dio a conocer que todo está listo para la Feria sin límites, durante el evento se ofrecerán más de 200 vacantes, es por ello que se le recomienda a la población que esté desempleada aproveche la oportunidad de obtener un buen empleo con todas las prestaciones de ley.

Hay vacantes desde profesionistas, técnicos, operativos, es una feria integral, donde participan varias dependencias como el Centro Libre de Mujeres, Sifide y Fomento Económico, se les apoyará a los participantes en el trámite del RFC, para que puedan obtener un empleo.

Se hace un llamado a la población para que se acerque y aproveche las ofertas de empleo que ofrecerán varias empresas que participarán en el evento.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí