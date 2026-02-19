logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡AMIGOS POR SIEMPRE!

Fotogalería

¡AMIGOS POR SIEMPRE!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Ultiman detalles para la Feria del Empleo 2026

Por Carmen Hernández

Febrero 19, 2026 03:00 a.m.
A
Ultiman detalles para la Feria del Empleo 2026

RIOVERDE.- Invitan a los desempleados a participar en la Feria del Empleo que se llevará a cabo la próxima semana en la plaza principal, donde varias empresas ofrecerán vacantes en diversos rubros con las mejores prestaciones de ley . 

Ana Lilia Zúñiga Sánchez dio a conocer que todo está listo para la Feria sin límites, durante el evento se ofrecerán más de 200 vacantes, es por ello que se le recomienda a la población que esté desempleada aproveche la oportunidad de obtener un buen empleo con todas las prestaciones de ley. 

Hay vacantes desde profesionistas, técnicos, operativos, es una feria integral, donde participan varias dependencias como el Centro Libre de Mujeres, Sifide y Fomento Económico, se les apoyará a los participantes en el trámite del RFC, para que puedan obtener un empleo. 

Se hace un llamado a la población para que se acerque y aproveche las ofertas de empleo que ofrecerán varias empresas que participarán en el evento.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

San Ciro celebrará 173 años de fundación
San Ciro celebrará 173 años de fundación

San Ciro celebrará 173 años de fundación

SLP

Carmen Hernández

Realizan kermés en la Plaza de Armas
Realizan kermés en la Plaza de Armas

Realizan kermés en la Plaza de Armas

SLP

Jesús Vázquez

Auto choca contra poste de Telmex
Auto choca contra poste de Telmex

Auto choca contra poste de Telmex

SLP

Jesús Vázquez

Alerta veterinario por el parvovirus canino
Alerta veterinario por el parvovirus canino

Alerta veterinario por el parvovirus canino

SLP

Carmen Hernández

Llaman a vacunar a mascotas de acuerdo a la edad, cada mes y medio