Comerciantes hacen limpias en negocios

RIOVERDE.- A la alza las limpias para limpiar el negocio y atraer más ventas, las mujeres de las comunidades son quienes más acuden, invierten hasta 350 pesos.

Wenceslao Martínez quien tiene más de 20 años dedicándose a los rituales dio a conocer que la población de las comunidades son las más constantes en acudir a realizarse este tipo de rituales en los negocios, que son acciones a petición de los dueños para mejorar sus ventas e ingresos.

Refiere que acuden hasta 20 personas y el ritual se les realiza con ruda, romero y un huevo, para retirar malas vibraciones y posibles acciones para que les vaya mal.

Muchas aseguran que las ventas han caído y se lo atribuyen al vecino “que le echaron cosas”.

Mencionaron los comerciantes que llegan a invertir más de 300 pesos en las limpias y que se van contentas con la esperanza de que no les realizarán más daños y que su negocio prosperará.