logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Met Gala 2024 en Nueva York con tema Costume Art

Fotogalería

Met Gala 2024 en Nueva York con tema Costume Art

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Urge más capacitación para los funcionarios municipales

Por Redacción

Abril 23, 2026 03:00 a.m.
A
Urge más capacitación para los funcionarios municipales

CIUDAD VALLES.- En el marco de una capacitación general para funcionarios municipales, el contralor general del Estado, Sergio Arturo Aguiñaga Muñiz detalló que hay mucha carencia de conocimiento y puso el ejemplo de Tanlajás, municipio al que se le observaron el 100 por ciento las participaciones que le llegaron. 

En el 2024, a Tanlajás le llegaron 45 millones de pesos, siendo alcalde Genaro Ahumada Cedillo "El Compa" y, de esa cantidad que debía ser usada para obras, la Auditoría de la Federación observó cada centavo.  El contralor general expresó que los cursos y capacitaciones son necesarias, porque este tipo de ejemplos causan un atraso en las administraciones que se deben evitar por el bien del desarrollo general.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Choque entre motocicletas deja a un hombre lesionado
Choque entre motocicletas deja a un hombre lesionado

Choque entre motocicletas deja a un hombre lesionado

SLP

Redacción

Suman 150 casos por barrenador en ganado huasteco
Suman 150 casos por barrenador en ganado huasteco

Suman 150 casos por barrenador en ganado huasteco

SLP

Miguel Barragán

Sedesore pide a productores sin recursos contactar a las autoridades

Registrarán ante el INAH piezas arqueológicas
Registrarán ante el INAH piezas arqueológicas

Registrarán ante el INAH piezas arqueológicas

SLP

Carmen Hernández

Promueven justicia agraria para mujeres
Promueven justicia agraria para mujeres

Promueven justicia agraria para mujeres

SLP

Carmen Hernández