Urge más capacitación para los funcionarios municipales

CIUDAD VALLES.- En el marco de una capacitación general para funcionarios municipales, el contralor general del Estado, Sergio Arturo Aguiñaga Muñiz detalló que hay mucha carencia de conocimiento y puso el ejemplo de Tanlajás, municipio al que se le observaron el 100 por ciento las participaciones que le llegaron.

En el 2024, a Tanlajás le llegaron 45 millones de pesos, siendo alcalde Genaro Ahumada Cedillo "El Compa" y, de esa cantidad que debía ser usada para obras, la Auditoría de la Federación observó cada centavo. El contralor general expresó que los cursos y capacitaciones son necesarias, porque este tipo de ejemplos causan un atraso en las administraciones que se deben evitar por el bien del desarrollo general.