Urgen a Tamuín a pagar 10 mdp en laudos
El Ayuntamiento de Tamuín tiene un adeudo por laudos de 10 millones de pesos que por convenio legal, tendrá que cumplir mes con mes, de acuerdo con el secretario del Ayuntamiento, Fernando Lara García.
Un total de 17 extrabajadores que fueron dados de baja, en su mayoría, durante el Gobierno de Grecia Esmeralda Sánchez González (2018-2021) han ganado juicios laborales al Gobierno municipal, que se vio obligado a celebrar un convenio, en el que estará pagando alrededor de medio millón de pesos al mes, hasta completar la cifra ya citada, puesto que las sanciones del Tribunal Laboral y las consecuencias legales del desacato, pueden perjudicar al alcalde Marcelino Bautista, al grado de la inhabilitación.
