logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Miles celebran Viernes Santo con procesiones en América Latina

Fotogalería

Miles celebran Viernes Santo con procesiones en América Latina

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Vallenses acompañaron a Cristo en el Viacrucis

Por Redacción

Abril 04, 2026 03:00 a.m.
A
Vallenses acompañaron a Cristo en el Viacrucis

CIUDAD VALLES.- Alrededor de mil personas siguieron el extenuante Viacrucis con 33 grados centígrados a la sombra, en este Viernes Santo católico. 

Esta mañana, como ha sido tradicional desde hace décadas en la Catedral de Valles, el calvario de Jesucristo fue escenificado por actores de los grupos de laicos de la Diócesis, que caminaron adelante del Obispo, Roberto Yenny García. 

Esta mañana y mediodía el termómetro subió hasta los 33 grados y, con todo y lo extenuante de la humedad, por lo menos mil personas observaron las 14 Estaciones que sufrió el Redentor en su andar hacia la muerte, en el Gólgota (a la sazón, el Parque Colosio). 

A pesar de que ha habido Viacrucis más concurridos, se notó el fervor entre los ciudadanos que acompañaron las escenas sagradas, desde el punto de vista católico.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Previene Brigada Fox contingencias
Previene Brigada Fox contingencias

Previene Brigada Fox contingencias

SLP

Carmen Hernández

Entregan trípticos de seguridad a los turistas

Aumenta venta de medicina naturista
Aumenta venta de medicina naturista

Aumenta venta de medicina naturista

SLP

Carmen Hernández

Muchas personas invierten en esta alternativa para recuperar su salud

Inauguran exposición Ángeles Arcabuceros
Inauguran exposición Ángeles Arcabuceros

Inauguran exposición Ángeles Arcabuceros

SLP

Jesús Vázquez

Suspenden servicio de recolección de basura
Suspenden servicio de recolección de basura

Suspenden servicio de recolección de basura

SLP

Jesús Vázquez