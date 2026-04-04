Vallenses acompañaron a Cristo en el Viacrucis

CIUDAD VALLES.- Alrededor de mil personas siguieron el extenuante Viacrucis con 33 grados centígrados a la sombra, en este Viernes Santo católico.

Esta mañana, como ha sido tradicional desde hace décadas en la Catedral de Valles, el calvario de Jesucristo fue escenificado por actores de los grupos de laicos de la Diócesis, que caminaron adelante del Obispo, Roberto Yenny García.

Esta mañana y mediodía el termómetro subió hasta los 33 grados y, con todo y lo extenuante de la humedad, por lo menos mil personas observaron las 14 Estaciones que sufrió el Redentor en su andar hacia la muerte, en el Gólgota (a la sazón, el Parque Colosio).

A pesar de que ha habido Viacrucis más concurridos, se notó el fervor entre los ciudadanos que acompañaron las escenas sagradas, desde el punto de vista católico.

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