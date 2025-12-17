logo pulso
Vecinos exigen retirar camioneta abandonada

Por Carmen Hernández

Diciembre 17, 2025 03:00 a.m.
Vecinos exigen retirar camioneta abandonada

CIUDAD FERNÁNDEZ.- Denuncian camioneta del Ayuntamiento abandonada desde hace más de tres meses en la calle Moctezuma; vecinos dieron a conocer que el Municipio da un mal ejemplo al abandonar descompuesta una camioneta.

Señalaron que desde hace tres meses la camioneta está abandonada en la calle Moctezuma a pesar de la lluvia de quejas que existe por el abandono, el Municipio se hace de la "vista gorda" y no la retira. 

Vecinos señalaron que es de vital importancia que personal de la Oficialía Mayor se ponga "las pilas" y retiren la unidad, que sólo da una mala imagen abandonada.

