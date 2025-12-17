logo pulso
Estado

Vecinos reportan quema de basura en la R. Curiel

Sin fallar un solo día de la semana, mujer prende fuego a los desechos

Por Miguel Barragán

Diciembre 17, 2025 03:00 a.m.
A
Vecinos reportan quema de basura en la R. Curiel

CIUDAD VALLES.- Una mujer quema basura en la Rafael Curiel y desafía a los vecinos, sin fallar un solo día de la semana.

La queja entre vecinos se ha generalizado, porque una de sus vecinas, que habita en la casa que está en la esquina de Cómoca y Ríos quema basura casi todos los días, pues falla nada más cuando llueve, pero no sólo eso, sino que desafía a sus avecindados que le reclaman.

El problema es que hay gente adulta mayor cerca de su casa, así como jóvenes con discapacidad que son más vulnerables a los contaminantes que emanan de la lumbre que a diario prende la mujer, luego de barrer hojas y de deshacerse de sus desechos.

